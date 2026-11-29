29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация водных видов спорта лишила Канаду двух турниров из-за позиции по допуску белорусских и российских спортсменов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу World Aquatics.





К соревнованиям под эгидой организации белорусы и россияне допущены с национальной символикой. Согласно недавнему заявлению правительства Канады, спортсмены из Беларуси и России могут выступать на территории страны только в нейтральном статусе, в противном случае им будет отказано во въезде.





Международная федерация водных видов спорта приняла решение перенести из Канады в Мексику первый этап Кубка мира по прыжкам в воду, который пройдет с 25 по 28 февраля 2027 года. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию 2027 года исключен из календаря соревнований на время поиска новой принимающей стороны.





"World Aquatics сохраняет приверженность проведению инклюзивных и общедоступных международных турниров, свободных от политического вмешательства. Мы дорожим нашими давними партнерскими отношениями с Канадой и надеемся вернуться в страну в будущем", - говорится в заявлении организации.-0-