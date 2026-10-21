"Выступили достойно, но впереди много работы". Тренер сборной по спортивной гимнастике о ЧМ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валерий Колодинский подвел итоги выступления белорусок на чемпионате мира в Нидерландах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.



Наши девушки впервые за долгое время соревновались на планетарном форуме в командном турнире, где заняли 22-е место. В личном многоборье София Штыхецкая и Ульяна Кузьменкова попали в топ-50, в упражнении на бревне Анастасия Сманцер вошла в топ-40, также Беларусь в Нидерландах представили Каролина Федонюк и Вера Садырбаева.



"Команда выступила в свою силу, при этом мы на два балла улучшили результат летнего чемпионата Европы. У Софии на брусьях не получился соскок, были неточности на первой связке. В остальном все вышло неплохо, без ошибок можно было претендовать на финал. Анастасия продемонстрировала свое лучшее выступление на бревне за последнее время, у нее хорошая база. Но она выступала в самом первом потоке и оценки ей "придержали".



Ульяна сделала свои лучшие варианты на всех снарядах. Каролина допустила падение на бревне, немного потеряла концентрацию, хотя на тренировках она была самой стабильной. Вера в первый день жестко приземлилась, заболел голеностоп. Позже повреждение еще немного усугубилось, что тоже сказалось на результате. В целом девушки выступили достойно, но впереди еще много работы", - сказал Колодинский.



На медаль главного старта сезона-2026 претендует лидер нашей мужской команды Егор Шарамков. Квалификацию в вольных упражнениях белорус прошел с шестого места, финал с участием Егора состоится 24 октября.-0-