"Высокий уровень в условиях серьезной конкуренции". Глава НОК поздравил самбистов с успехом на ЧМ 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских самбистов с наградами чемпионата мира в Узбекистане. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.На планетарном форуме в Ташкенте белорусы добыли 11 наград (2 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых). Чемпионками мира стали Анфиса Копаева и Мария Кондратьева. В общем медальном зачете наша команда заняла четвертое место среди сотни стран."Медали, завоеванные на главном старте сезона, демонстрируют профессионализм, мастерство, силу духа и высокий мировой уровень в условиях серьезной конкуренции. Отечественная школа самбо по праву считается одной из сильнейших на планете и благодаря опытным наставникам воспитывает талантливых и целеустремленных спортсменов, которые достойно защищают цвета белорусского флага на соревнованиях самого высокого ранга", - говорится в поздравлении.-0-