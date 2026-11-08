"Высокий уровень в условиях серьезной конкуренции". Глава НОК поздравил самбистов с успехом на ЧМ 

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Самбистка Кондратьева стала двукратной чемпионкой мира, Жилинская взяла десятую медаль ЧМ
- Белорусы завоевали 11 наград планетарного форума по самбо в Ташкенте
"Медали, завоеванные на главном старте сезона, демонстрируют профессионализм, мастерство, силу духа и высокий мировой уровень в условиях серьезной конкуренции. Отечественная школа самбо по праву считается одной из сильнейших на планете и благодаря опытным наставникам воспитывает талантливых и целеустремленных спортсменов, которые достойно защищают цвета белорусского флага на соревнованиях самого высокого ранга", - говорится в поздравлении.-0-