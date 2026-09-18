"Все понимали важность этой игры" - Брылин после победы над "Сибирью"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин отметил собранность и самоотдачу подопечных в матче против "Сибири" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На своем льду "зубры" обыграли сибиряков со счетом 4:1, прервав серию из четырех поражений. Две шайбы за хозяев забросил Николя Обе-Кюбель, по разу отличились Сергей Калинин и Даниил Липский. Эта победа стала первой в карьере Брылина на посту главного тренера в официальном матче.
На своем льду "зубры" обыграли сибиряков со счетом 4:1, прервав серию из четырех поражений. Две шайбы за хозяев забросил Николя Обе-Кюбель, по разу отличились Сергей Калинин и Даниил Липский. Эта победа стала первой в карьере Брылина на посту главного тренера в официальном матче.
"Долгожданная победа. Ребята отыграли все 60 минут с хорошей самоотдачей. Все понимали важность этой игры и смогли без особых перепадов и переходов инициативы довести матч до нужного исхода. Большинство сыграло важную роль, но в меньшинстве нам нужно добавлять, - отметил российский специалист. - В предыдущих матчах у нас было много позитивных моментов, мы могли рассчитывать на большее. Поэтому пытались взбодрить ребят и вселить в них уверенность в том, что они хорошая команда, которая может побеждать".
"Динамо" набрало очки в четырех из пяти игр со старта сезона и сейчас занимает 7-е место в Западной конференции. Второй и заключительный поединок домашней серии столичный клуб проведет 20 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Встреча на "Минск-Арене" стартует в 17.10.-0-
Фото Дениса Костюченко