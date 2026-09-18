"Все понимали важность этой игры" - Брылин после победы над "Сибирью"

"Долгожданная победа. Ребята отыграли все 60 минут с хорошей самоотдачей. Все понимали важность этой игры и смогли без особых перепадов и переходов инициативы довести матч до нужного исхода. Большинство сыграло важную роль, но в меньшинстве нам нужно добавлять, - отметил российский специалист. - В предыдущих матчах у нас было много позитивных моментов, мы могли рассчитывать на большее. Поэтому пытались взбодрить ребят и вселить в них уверенность в том, что они хорошая команда, которая может побеждать".