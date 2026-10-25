25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ одержал третью победу подряд в играх чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче шестого тура гомельчане обыграли на выезде столичную "Охрану-Динамо" с результатом 4:2. С таким же счетом "Борисов-900" победил в гостях гомельский БЧ.
Накануне идущий без потерь лидер турнира оршанский "Витэн" одержал шестую победу подряд, переиграв на своей арене "Минск" со счетом 6:2. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" потерпели третье поражение, уступив в минском дерби "Дорожнику" в серии послематчевых пенальти - 3:4 (игровое время - 3:3). "Лида-Бутикавто" также по пенальти одолел у себя дома гродненский клуб "УВД-Динамо" - 5:3 (1:1). В Светлогорске аутсайдер первенства местный ЦКК потерпел шестое поражение кряду, проиграв брестскому "Меркурию-ГТК" - 2:4.
Положение в группе лидеров после шести туров: "Витэн" - 18 очков, "Борисов-900" - 15, "Лида-Бутикавто" - 12, ВРЗ - 12, БЧ - 11, "Столица" - 10. Список лучших бомбардиров возглавляет Максим Барсуков ("Охрана-Динамо"), забивший 9 мячей.
На следующей неделе "Столица" выступит в квалификации Лиги чемпионов. В хорватском Омише соперниками белорусов будут действующий победитель ЛЧ португальский "Спортинг" из Лиссабона, хозяин турнира хорватский "Олмиссум" и французский "Этуаль".-0-
Спорт
25 октября 2026, 16:17
ВРЗ добыл третью победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу
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