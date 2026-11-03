Восемь белорусов выступят на стартующем 4 ноября чемпионате мира по прыжкам на батуте в Китае





На планетарном форуме выступят около 400 атлетов из 41 страны, Беларусь представят восемь батутистов. Это олимпийский чемпион Иван Литвинович, призер Игр Виолетта Бордиловская, чемпионы мира Яна Лебедева, Андрей Буйлов, Станислав Яскевич и Екатерина Ершова, а также чемпионы Европы Злата Миниахметова и Иван Мельников.





В апреле 2026 года белорусы завоевали 6 наград (5-1-0) на взрослом континентальном форуме в Португалии. Также на счету наших спортсменов 20 медалей (10-7-3) этапов розыгрыша Кубка мира, по итогам которого Яна Лебедева выиграла общий зачет в женских индивидуальных прыжках.





В первый день турнира в Нанкине, 4 ноября, пройдут квалификационные соревнования в смешанных прыжках, где примут участие пары Литвинович - Лебедева и Яскевич - Ершова (действующие чемпионы мира в этом виде). В четверг состоятся полуфиналы в личном зачете, на 6 ноября запланирован отбор в мужских и женских синхронных прыжках.





Первые медали планетарного форума будут разыграны в субботу, на этот день назначены финалы в миксте и командном первенстве. В заключительный день, 8 ноября, определятся призеры в индивидуальных и смешанных прыжках. На прошлогоднем ЧМ в Испании наши батутисты добыли четыре награды (три золота и одно серебро).-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Нанкине с 4 по 8 ноября пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.