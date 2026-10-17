Восемь белорусов стали победителями турнира по боксу памяти Ливенцева 

Кроме того, золотые медали домашнего турнира завоевали Дмитрий Сорокин (до 75 кг), Анатолий Барановский (до 80 кг) и Дарья Лецко (до 65 кг), вторые места в своих весовых категориях заняли Максим Паньков (до 60 кг) и Кирилл Дугарь (до 90 кг). Всего на мемориале Ливенцева белорусские спортсмены выиграли 28 наград (8-7-13). Участие в соревнованиях приняли более 110 атлетов из десяти стран.-0-

Фото Сергея Шелега

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной "Чижовка-Арене" завершился XXIII международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР Виктора Ливенцева, сообщает корреспондент БЕЛТА.В заключительный день традиционных соревнований состоялись 13 финалов, в пяти из которых между собой бились белорусские боксеры. Николай Воробей (до 55 кг) победил Максима Садовского, Алексей Коктиков (до 85 кг) одолел Кирилла Горбатенко, Ирина Виноградова (до 48 кг) была сильнее Ангелины Гизовской, Марина Мулярчик (до 60 кг) справилась с Ксенией Махахей, а Мария Пилипенко (до 75 кг) нанесла поражение Арине Данильчик.