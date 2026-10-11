Волейболисты гомельской "Энергии" победили "Шахтер" в матче за Суперкубок Беларуси

Первый трофей нового сезона на "Чижовка-Арене" разыграли четыре лучшие команды по итогам прошлого чемпионата: солигорский "Шахтер", "Столица", гомельская "Энергия" и "Легион" из Обухово Гродненской области. В полуфинальных матчах 10 октября "горняки" победили "Легион" (3:2), а южане были сильнее минчан (3:1).
В воскресном финале "Энергия" выиграла две стартовые партии с одинаковым счетом 25:22, третий и четвертый отрезки остались за солигорчанами (25:22 и 25:23). Тай-брейк с большим преимуществом забрали волейболисты из Гомеля - 15:8 и итоговые 3:2 по сетам.
Ранее обладателем Суперкубка Беларуси среди женских команд стала "Минчанка", которая в матче за трофей нанесла поражение жлобинской "Искре".-0-
Фото Сергея Шелега