Волейболистки "Минчанки" выиграли второй матч на старте Кубка России 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" одержала вторую победу на старте предварительного раунда Кубка России по волейболу 2027 года среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Матчи первого отборочного раунда с участием белорусок принимает Хабаровск. Во втором поединке на Дальнем Востоке белоруски в трех сетах обыграли читинскую "Динамо-Забайкалку" из Высшей лиги "А" (25:19, 25:16, 25:19). Днем ранее "Минчанка" была сильнее соперниц по Суперлиге из челябинского "Динамо-Метара" (3:2).



Далее столичный коллектив ожидают два матча с командами второго по силе дивизиона российского волейбола. 14 августа наши волейболистки сыграют с клубом "ЮЗГУ-Атом" из Курска, а во вторник встретятся с хозяйками площадки "Амурскими тигрицами". В следующий круг Кубка России выйдет только победитель группы.-0-