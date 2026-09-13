13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" одержала вторую победу на старте предварительного раунда Кубка России по волейболу 2027 года среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матчи первого отборочного раунда с участием белорусок принимает Хабаровск. Во втором поединке на Дальнем Востоке белоруски в трех сетах обыграли читинскую "Динамо-Забайкалку" из Высшей лиги "А" (25:19, 25:16, 25:19). Днем ранее "Минчанка" была сильнее соперниц по Суперлиге из челябинского "Динамо-Метара" (3:2).
Далее столичный коллектив ожидают два матча с командами второго по силе дивизиона российского волейбола. 14 августа наши волейболистки сыграют с клубом "ЮЗГУ-Атом" из Курска, а во вторник встретятся с хозяйками площадки "Амурскими тигрицами". В следующий круг Кубка России выйдет только победитель группы.-0-
Спорт
13 сентября 2026, 11:44
Волейболистки "Минчанки" выиграли второй матч на старте Кубка России
Скриншот видео
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД
С нами интереснее