Волейболистки "Минчанки" ушли с 0:2 по сетам, но уступили "Енисею" дома





В матче 4-го тура, который был для столичного клуба первым в сезоне на домашней площадке Дворца спорта "Уручье", наши девушки принимали красноярский "Енисей". По ходу двух стартовых сетов "Минчанка" вела с отрывом в 3-4 мяча (17:14 и 21:17), но оба раза упускала преимущество в концовке - 21:25 и 22:25.





В третьей партии хозяйки переломили неприятную тенденцию (25:23), а четвертый отрезок забрали с большим перевесом (25:14). На тай-брейке белоруски отыграли три матчбола, но все же уступили - 11:15. Счет 2:3 по сетам принес "Минчанке" одно очко, поражение стало для подопечных Александра Перепелкина третьим подряд.





В таблице российской Суперлиги столичный клуб и еще две команды с тремя баллами делят 9-11 места среди 14 участников. Следующий поединок в женском чемпионате России наши волейболистки проведут 30 октября в гостях у челябинского "Динамо-Метара".-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" потерпела третью кряду неудачу в регулярном чемпионате российской волейбольной Суперлиги среди женских команд сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.