18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" продлили серию поражений в регулярном чемпионате российской Суперлиги среди женских команд сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В восьмом туре наши девушки гостили в Краснодаре у местного "Динамо". Белоруски уступили в стартовой партии с разницей в четыре мяча (21:25), после чего уверенно забрали второй сет (25:18). Развить успех подопечные Александра Перепелкина не смогли, третий и четвертый отрезки были проиграны практически без шансов - 16:25, 11:25 и итоговые 1:3.



"Минчанка" начала сезон Суперлиги с победы над "Омичкой" в начале октября, после чего потерпела семь поражений подряд. В турнирной таблице столичный клуб идет на предпоследнем, 13-м месте, опережая только девушек из Омска. Следующий поединок белоруски проведут 23 ноября дома против "Ленинградки".



В женском чемпионате России по волейболу "Минчанка" выступает с 2018 года. Лучшим достижением нашей команды в Суперлиге является пятая позиция по итогам сезона-2020/21. Минувший сезон белоруски закончили на 13-й строчке и сохранили прописку в элите благодаря победе в серии переходных матчей.-0-