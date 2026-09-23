Волейболистки "Минчанки" обыграли "Искру" в матче за Суперкубок Беларуси 

Трофей оспаривали чемпион Беларуси сезона-2025/26 "Минчанка" и обладатель национального Кубка 2025 года жлобинская "Искра". Столичный клуб уверенно выиграл стартовую партию (25:14), во втором сете гостьи навязали более серьезное сопротивление, но "Минчанка" была сильнее (25:22). Третий отрезок хозяйки площадки вновь забрали с большим преимуществом - 25:17 и итоговые 3:0.
25 сентября на волейбольных площадках страны стартует предварительный этап розыгрыша Кубка Беларуси - 2026.-0-
Фото Сергея Шелега