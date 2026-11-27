



В десятом туре наши девушки гостили у тульской "Тулицы". В стартовом отрезке белоруски отыграли два сетбола и реализовали свою подачу на партию - 27:25. Этот успех стал для столичного клуба первым и единственным в матче, три следующих сета "Минчанка" проиграла - 16:25, 17:25 и 18:25. Итог встречи - поражение 1:3.





Столичный клуб продлил серию неудач до девяти. С четырьмя очками наша команда занимает предпоследнее 13-е место в таблице. Следующий поединок белорусские волейболистки проведут на домашней площадке 2 декабря против екатеринбургской "Уралочки", которая идет в Суперлиге пятой.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" потерпела очередное поражение в регулярном чемпионате российской волейбольной Суперлиги среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.