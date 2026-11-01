Волейболистки "Минчанки-2" выиграли три матча из четырех в туре Молодежной лиги России





Матчи с участием белорусок с 28 октября по 1 ноября принял Краснодар. На этом отрезке наши девушки дважды обыграли местную команду "Динамо-РЦСП" (3:0, 3:2), а также обменялись победами с тульской "Тулицей-2" (3:0, 1:3). После 12 игр сезона "Минчанка-2" с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице Молодежной волейбольной лиги среди 14 участников.





Поединки четвертого тура чемпионата пройдут 17-18 ноября в Минске. Также до конца регулярки белоруски выступят на этапах в Челябинске (конец декабря), снова в Минске (январь 2027 года) и подмосковном Одинцово (февраль). Столичный клуб является чемпионом МВЛ России сезона-20/21 и серебряным призером сезонов 19/20 и 25/26.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка-2" одержала три победы в четырех играх на третьем этапе регулярного чемпионата Молодежной волейбольной лиги России среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.