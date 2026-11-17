17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка-2" одержала победу в домашнем туре регулярного чемпионата Молодежной волейбольной лиги России среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Матчи четвертого тура регулярки с участием белорусок проходят на площадке РГУОР, в гости к "Минчанке-2" приехал "Локомотив-СШОР" из Калининграда. Первая из двух игр закончилась победой столичного коллектива со счетом 3:1 по партиям (25:16, 25:15, 18:25, 25:18). 18 ноября команды проведут второй поединок, который стартует в 13.00.





Ранее в текущем чемпионате наши волейболистки играли в Калининграде и Краснодаре, одержав на выезде десять побед в двенадцати матчах. В таблице МВЛ белоруски с 32 очками занимают второе место среди 14 команд. Лидирующая "Тулица" имеет 33 балла, проведя при этом на две игры больше.





"Минчанка-2" является чемпионом Молодежной волейбольной лиги России сезона 2020/21 и серебряным призером сезонов 2019/20 и 2025/26.-0-