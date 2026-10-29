Волейболистки "Минчанки-2" обыграли "Тулицу-2" в матче лидеров Молодежной лиги России

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка-2" одержала вторую победу в третьем туре сезона Молодежной волейбольной лиги России среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На проходящем в Краснодаре этапе 29 октября белоруски встречались с "Тулицей-2", команды подошли к игре на первом и втором местах в турнирной таблице. Поединок закончился победой "Минчанки-2", причем наши девушки не отдали соперницам ни одной партии (25:21, 27:25, 25:17). Столичный клуб выиграл девять из десяти матчей на старте сезона и укрепил лидерство в МВЛ, оторвавшись от тулячек на четыре очка.
Днем ранее белоруски также со счетом 3:0 по сетам победили краснодарское "Динамо-РЦСП". 31 октября и 1 ноября наши волейболистки проведут повторные поединки с этими же командами. "Минчанка-2" является чемпионом Молодежной волейбольной лиги России сезона-20/21 и серебряным призером сезонов 19/20 и 25/26.-0-