Внимание и точный расчет: второй этап турнира по настольному теннису "Кубок Надежд" проходит в Могилеве 

В турнире, который проходит на базе Могилевского областного центра олимпийской подготовки по легкой атлетике и игровым видам спорта, участвуют более 160 юных спортсменов из всех регионов Беларуси. Призовые места будут разыгрываться в одиночном разряде отдельно среди девушек и юношей.
Эти соревнования - отличная возможность для молодых спортсменов продемонстрировать свои навыки, побороться за призовые места и получить незабываемые впечатления от соревнований.
Как рассказали организаторы, мероприятие направлено на популяризацию настольного тенниса среди детей, повышение спортивного мастерства и укрепление дружеских связей.-0-
Фото Олега Фойницкого