Внимание и точный расчет: второй этап турнира по настольному теннису "Кубок Надежд" проходит в Могилеве 

Эти соревнования - отличная возможность для молодых спортсменов продемонстрировать свои навыки, побороться за призовые места и получить незабываемые впечатления от соревнований.

Как рассказали организаторы, мероприятие направлено на популяризацию настольного тенниса среди детей, повышение спортивного мастерства и укрепление дружеских связей.-0-

Фото Олега Фойницкого

19 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев с 17 по 19 сентября принимает второй этап республиканского турнира по настольному теннису "Кубок Надежд" среди девушек и юношей 2013 г.р. (не старше 13 лет) по результатам которого определятся победители и призеры.В турнире, который проходит на базе Могилевского областного центра олимпийской подготовки по легкой атлетике и игровым видам спорта, участвуют более 160 юных спортсменов из всех регионов Беларуси. Призовые места будут разыгрываться в одиночном разряде отдельно среди девушек и юношей.