"Влюбляем людей в этот вид спорта". Тетерина о пляжном волейболе в центре Минска

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина выразила надежду на ежегодное проведение в Минске Кубка Победы и Кубка Вызова по пляжному волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Спортивное мероприятие проходило в столице второй год подряд. Участие в Кубке Победы с 9 по 12 сентября приняли 24 лучшие пары из Беларуси, России и Казахстана, на минском песке выступили в том числе призеры Олимпийских игр и чемпионы мира. Кубок Вызова был разыгран между представителями пляжного и классического волейбола в формате "4 на 4".



"Мы хотели подарить праздник жителям столицы и всем белорусским болельщикам. Когда еще можно увидеть матчи на песке в центре города, причем с участием мировых звезд. Было сложно, площадку вновь собирали с нуля. Это дело недешевое, но оно того стоило, - отметила Алла Тетерина. - Такие турниры нужно делать традиционными, благодаря им мы поднимаем уровень пляжного волейбола в стране и влюбляем людей в наш вид спорта".



Решающие матчи Кубка Победы прошли в День города Минска. Вечером субботы на территории у Дворца спорта было особенно многолюдно, но конкуренцию за внимание горожан спорт не проиграл. "Посещаемость турнира росла с каждым днем, и было очень приятно видеть полные трибуны на финалах. Это прежде всего игра, здесь особая атмосфера азарта, которую хочется ощущать снова. Потому неудивительно, что многие в этот день выбрали именно волейбол".



Белорусские игроки болельщиков не подвели, улучшив свои результаты по сравнению с прошлогодним розыгрышем. Среди мужчин Александр Дедков и Павел Петрушко остановились в шаге от бронзовых наград, а у девушек Надежда Тишкова и Виктория Секретова одержали четыре победы и только в финале уступили действующим обладательницам трофея.



"Дедков вернулся после серьезной травмы. У него были операция на плече и долгое восстановление. Мы рискнули заявить его на турнир, чтобы Александр сам оценил, насколько готов. И он справился, - считает генсек БФВ. - Девчонки - большие молодцы, оправдали все наши надежды. В прошлом году Надя Тишкова участвовала вместе с Ольгой Абраменко, но она получила травму. Вика Секретова вышла на замену и отлично выступила".



Год назад минским болельщикам особенно запомнились кубинцы Нослен Диас и Хорхе Алайо, которые в итоге и завоевали Кубок Победы. В этот раз в сетке островитян не оказалось. "Кубинцы - наши любимцы, мы их приглашали. Но пара распалась: один из ребят ушел в классический волейбол, а второй нового партнера пока не нашел. У них через пару недель стартует внутренний чемпионат, все готовятся к нему, а перейти с пола на песок довольно сложно".



Большая часть игроков турнира представляла Россию. Трибуны также собрали гостей из соседней страны - как официальных лиц, так и простых зрителей. "Все признаются в любви к Минску. Говорят, что город "просто сумасшедший", так хорошо бывает только здесь. Также отмечали домашнюю, уютную обстановку и доброжелательность белорусов", - сказала Алла Тетерина.



Организаторами Кубка Победы и Кубка Вызова выступили Белорусская федерация волейбола, Всероссийская федерация волейбола и Российский спортивный фонд, соревнования прошли при поддержке Национального олимпийского комитета, Министерства спорта, Президентского спортивного клуба и Мингорисполкома.-0-