"Владели инициативой, но не хватило времени". Брылин о поражении от "Шанхая"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин посетовал на недостаточную реализацию моментов в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Поединок минчан и "Шанхайских Драконов" в Санкт-Петербурге завершился поражением столичного клуба со счетом 1:2. Практически весь матч гости обходились без заброшенных шайб, сумев поразить ворота хозяев только за несколько секунд до финальной сирены."Мы не очень хорошо начали игру, проигрывали борьбу за шайбу. Наверное, сказался такой эмоциональный матч в Москве два дня назад. В середине стартовой трети мы заиграли лучше. Создали много моментов во втором и третьем периодах, однако не смогли забить, не хватило хладнокровия в завершении атак. В конце матча удаления сбили наше давление. Инициатива была в руках, но уже не оставалось времени, - сказал Брылин. - Нужно искать другие сочетания, вводить более свежих, молодых ребят. Нам иногда недостает движения и скорости".С восемью очками после восьми матчей "Динамо" идет девятым в таблице Западной конференции КХЛ. С 28 сентября по 8 октября "зубры" проведут пять подряд домашних матчей, серию игр на "Минск-Арене" откроет встреча с "Ладой" в понедельник.-0-