"Владели инициативой, но не хватило времени". Брылин о поражении от "Шанхая"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского "Динамо" Сергей Брылин посетовал на недостаточную реализацию моментов в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
"Мы не очень хорошо начали игру, проигрывали борьбу за шайбу. Наверное, сказался такой эмоциональный матч в Москве два дня назад. В середине стартовой трети мы заиграли лучше. Создали много моментов во втором и третьем периодах, однако не смогли забить, не хватило хладнокровия в завершении атак. В конце матча удаления сбили наше давление. Инициатива была в руках, но уже не оставалось времени, - сказал Брылин. - Нужно искать другие сочетания, вводить более свежих, молодых ребят. Нам иногда недостает движения и скорости".
С восемью очками после восьми матчей "Динамо" идет девятым в таблице Западной конференции КХЛ. С 28 сентября по 8 октября "зубры" проведут пять подряд домашних матчей, серию игр на "Минск-Арене" откроет встреча с "Ладой" в понедельник.-0-