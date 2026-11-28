28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись стартовые встречи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Один из лидеров сезона оршанский "Витэн" одолел на выезде "Лиду-Бутикавто" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" победили минскую "Охрану-Динамо" - 4:1. Аутсайдер турнира светлогорский ЦКК проиграл десятый поединок подряд, уступив на своей площадке "Минску" - 0:3.



Еще три матча состоятся 29 ноября. Идущий вторым "Борисов-900" сыграет в Бресте с местным "Меркурием-ГТК", гомельский ВРЗ примет на своей арене гродненское "УВД-Динамо", а столичный "Дорожник" у себя дома будет соперничать с гомельским БЧ.



Положение в группе лидеров сейчас таково: "Витэн" - 27 очков (10 матчей), "Борисов-900" - 24 (9), ВРЗ - 20 (9), "Столица" - 19 (9). Список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Разуванов ("Витэн"), забивший 12 мячей.-0-