"Витэн" лидирует в чемпионате Беларуси по мини-футболу 

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" одержал третью победу подряд на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в гостевом поединке третьего тура оршанская команда с минимальным перевесом в счете одолела гомельский ВРЗ - 3:2. В составе победителей голевой дубль оформил Владимир Разуванов. Для гомельчан это второе поражение кряду. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" после стартового поражения выиграли второй матч подряд, разгромив в Гродно местное "УВД-Динамо" с результатом 4:1. Минский "Дорожник" переиграл столичную "Охрану-Динамо" - 5:3.



Позже спортсмены "Минска" примут гостей из "Борисова-900", который сейчас возглавляет их бывший наставник Александр Черник. Еще два поединка этого тура состоятся 20 сентября: "Меркурий-ГТК" (Брест) - БЧ (Гомель), ЦКК (Светлогорск) - "Лида-Бутикавто".



Сейчас в активе "Витэна" девять очков из девяти возможных, по шесть очков набрали БЧ, "Борисов-900", "Лида-Бутикавто" и "Столица".-0-