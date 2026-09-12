"Витэн" добыл вторую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 38-м чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись две встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Свою вторую победу подряд одержал серебряный призер прошлого первенства оршанский "Витэн", обыгравший у себя дома брестский "Меркурий-ГТК" со счетом 7:5. С таким же результатом "Минск" победил на своей арене гродненское "УВД-Динамо".



Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" после неожиданного стартового поражения от брестчан (1:4) встретятся 13 сентября с гостями из гомельского ВРЗ. Также в Минске столичный "Дорожник" примет "Борисов-900", гомельский БЧ у себя дома будет соперничать со светлогорским ЦКК, а "Лида-Бутикавто" сыграет на своей площадке с минским клубом "Динамо-Охрана".



Список лучших бомбардиров сейчас возглавляет Иван Новский из "Витэна", в активе которого четыре забитых мяча.-0-