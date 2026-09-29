Витебский "Рубон" победил баскетболистов "МИНСКА" в чемпионате Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты витебского "Рубона" одержали вторую викторию на старте 35-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем поединке второго тура витебчане у себя дома одолели вице-чемпионов страны баскетболистов "МИНСКА" с разницей в шесть очков - 79:73. В первом матче нового сезона "Рубон" с таким перевесом переиграл на выезде брестскую "Викторию" - 86:80, а минчане разгромили на своей площадке "Гродно-93-ГрГУ" с перевесом в 56 очков - 104:48. Во втором сегодняшнем матче молодежная команда БК "МИНСК" не оставила никаких шансов на успех воспитанникам РГУОР, победив с разницей в 77 очков, - 112:35. Действующий чемпион страны "Гродно-93" свой стартовый поединок этого первенства проведет 30 сентября в Бресте против "Виктории". В финальной серии прошлого чемпионата баскетболисты "Гродно-93" одолели "МИНСК" (3:2) и второй раз подряд завоевали золото, всего у них десять титулов. Баскетболисты "МИНСКА" 16 раз становились чемпионами страны. В серии за бронзу могилевский "Борисфен" был сильнее "Рубона".



Встречи женского первенства начнутся 3 октября. В стартовом поединке нового сезона обладатель серебра "МИНСК" встретится у себя дома с воспитанницами РГУОР, а молодежная команда гродненской "Олимпии" примет на своей площадке бронзового призера "Горизонт" из Минской области. Действующие чемпионки Беларуси баскетболистки "Олимпии" 4 октября примут в Гродно "СДЮШОР-МИНСК". В золотой серии предыдущего первенства "Олимпия" трижды подряд обыграла "МИНСК" и стала чемпионом после 13-летнего перерыва. Бронзу завоевал основной состав "Горизонта", уверенно победивший свою молодежную команду. В активе "Горизонта" 15 чемпионских титулов, у "Олимпии" девять триумфов.-0-