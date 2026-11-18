18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский "Рубон" догнал баскетболистов "МИНСКА" в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в домашнем поединке очередного тура подопечные Руслана Бойдакова уверенно переиграли "Гродно-93-ГрГУ" со счетом 87:63. В Бресте местная "Виктория" уступила "Гомельским рысям" с результатом 65:90. В центральном поединке этой недели 20 ноября действующие чемпионы страны баскетболисты "Гродно-93" примут на своей площадке могилевский "Борисфен". Положение в лидирующей группе сейчас таково: "МИНСК" - 18 очков (11 матчей), "Рубон" (Витебск) - 18 (11),"Гродно-93" - 17 (9), "Борисфен" - 16 (10).



Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки "Горизонта", набравшие 16 очков в восьми проведенных поединках, по 13 зачетных баллов у гродненской "Олимпии" и молодежной команды БК "МИНСК". В субботу, 21 ноября, "Олимпия" сыграет в Минске с воспитанницами РГУОР, а "Горизонт" также на выезде будет соперничать с брестской "Викторией". Вице-чемпионки Беларуси баскетболистки "МИНСКА" примут 22 ноября гродненскую "молодежку".-0-