Витебский "Рубон" догнал лидера баскетбольного чемпионата Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты витебского "Рубона" одержали третью победу кряду в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня витебчане обыграли на своей площадке могилевский "Борисфен" с разницей в 13 очков - 94:81 и догнали лидеров баскетболистов "МИНСКА", которые накануне уверенно победили на выезде брестскую "Викторию" со счетом 105:71. Положение в лидирующей группе сейчас таково: "МИНСК" - 16 очков (10 матчей), "Рубон" - 16 (10), "Гродно-93" - 15 (8), "Борисфен" - 14 (9). Во вторник, 10 ноября, гродненские баскетболисты примут брестчан, а 11 ноября минчане сыграют у себя дома с витебской командой.
Лидеры женского первенства баскетболистки "Горизонта" добыли восьмую победу подряд, разгромив воспитанниц РГУОР с разницей в полсотни очков - 96:45. Молодежная команда БК "МИНСК" выиграла у баскетболисток столичной СДЮШОР - 78:51. Сейчас у "Горизонта" 16 очков из 16 возможных, на три балла отстает гродненская "Олимпия". Матчи следующего тура пройдут 13-15 ноября.-0-