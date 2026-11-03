3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты витебского "Рубона" догнали лидера чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем выездном матче витебчане одолели "Гомельских рысей" с преимуществом в три очка - 86:83. После этой победы в активе "Рубона" стало 14 очков, как и у лидирующего "МИНСКА". На один балл меньше у действующих чемпионов страны баскетболистов "Гродно-93", которые 5 ноября сыграют в Могилеве с местным "Борисфеном", набравшим 12 очков.
Турнирную таблицу женского первенства возглавляет "Горизонт" с 14 очками из 14 возможных. На один балл отстает гродненская "Олимпия", в активе молодежной команды из Гродно 11 очков. Баскетболистки "МИНСКА" набрали 9 очков в пяти проведенных встречах. В субботу, 7 ноября "Горизонт" примет воспитанниц столичного РГУОР, которые в семи поединках сумели добыть всего одну победу.-0-
Спорт
03 ноября 2026, 19:29
Витебский "Рубон" догнал баскетболистов "МИНСКА" в чемпионате Беларуси
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