Витебский "Юркас" вышел в 1/4 финала Кубка чемпионов по пляжному футболу

Сегодня в поединке 1/8 финала витебчане разгромили нидерландский "Зеланд" с сухим счетом 17:0. В этой встрече по четыре раза отличились Амадиус Виноградов и Игорь Бриштель, по два гола забили Иван Константинов и Евгений Новиков, по разу отличились Егор Гордецкий, Никита Чайковский, Сергей Степлиани и Юрий Петровский, а еще один мяч соперники забили в свои ворота. В четвертьфинале соперником белорусов будет победитель матча "Аланья" (Турция) - "Лукеньо" (Парагвай).





На предварительном этапе "Юркас-Витоблспорт" занял первое место в группе Е, обыграв греческий "Наполи Патрон" - 4:1 (голы у белорусов: Никита Чайковский, Евгений Новиков, Игорь Бриштель), французский "Цевеннес" - 5:2 (Амадиус Виноградов - 2, Олег Гапон, Игорь Бриштель, Егор Гордецкий) и в серии послематчевых пенальти "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии - 3:1 (игровое время - 3:3; Евгений Новиков, Игорь Бриштель, Олег Гапон). На этом турнире витебская команда выступает под руководством главного тренера национальной сборной Беларуси испанского специалиста Николаса Альварадо.

Четвертьфинальные встречи пройдут 30 октября, полуфиналы намечены на 31 октября, а победитель и призеры определятся 1 ноября.

Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" вышел в четвертьфинал турнира World Winners Cup, который проходит в турецкой Аланье, сообщает корреспондент БЕЛТА.