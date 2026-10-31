Витебский "Юркас" сыграет за 5-е место Кубка чемпионов по пляжному футболу

Сегодня в полуфинале утешительного турнира за 5-8-е места витебчане разгромили французский "Марсель" со счетом 12:2. Лидер белорусской команды Игорь Бриштель забил 8 мячей, Амадиус Виноградов оформил хет-трик, один гол в активе Ивана Константинова. В последний день соревнований 1 ноября "Юркас-Витоблспорт" в поединке за 5-е место будет соперничать с хозяином турнира "Аланьей".
Накануне в четвертьфинальном матче витебская команда уступила в серии пенальти парагвайскому клубу "Лукеньо" - 3:5 (игровое время - 4:4), а в поединке 1/8 финала разгромила нидерландский "Зеланд" с сухим счетом 18:0. На предварительном этапе "Юркас-Витоблспорт" занял первое место в группе Е, обыграв греческий "Наполи Патрон" - 4:1, французский "Цевеннес" - 5:2, и одолел в серии пенальти "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии - 3:1 (игровое время - 3:3). На этом турнире чемпион Беларуси выступает под руководством главного тренера национальной сборной Беларуси испанского специалиста Николаса Альварадо.
Победитель и призеры определятся 1 ноября.
Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-