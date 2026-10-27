Витебский "Юркас" победил во второй игре Кубка чемпионов по пляжному футболу

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" одержал вторую волевую победу на турнире World Winners Cup, который принимает турецкая Аланья, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем матче второго тура предварительной группы Е витебчане обыграли французский "Цевеннес" с результатом 5:2. В составе победителей голевой дубль оформил Амадиус Виноградов, по одному разу отличились Олег Гапон, Игорь Бриштель и Егор Гордецкий. Накануне витебская команда добыла волевую викторию над греческим клубом "Наполи Патрон" - 4:1 (голы у белорусов забили Никита Чайковский, Евгений Новиков, Игорь Бриштель и Олег Гапон).



Французы в первом туре со счетом 4:5 уступили "Аль-Таавуну" из Саудовской Аравии, который сегодня встречается с греками. В заключительный день предварительной стадии, 28 октября, соперником чемпионов Беларуси будет "Аль-Таавун", а греки встретятся с французами. На этом турнире "Юркас-Витоблспорт" выступает под руководством главного тренера национальной сборной Беларуси испанского специалиста Николаса Альварадо.



На первом этапе 32 клуба разделены на 8 квартетов, после завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды. Победитель и призеры определятся 1 ноября.



Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-