Витебский "Юркас" не прошел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по пляжному футболу "Юркас-Витоблспорт" не сумел пробиться в полуфинал турнира World Winners Cup, который проходит в турецкой Аланье, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В сегодняшнем четвертьфинальном матче витебская команда уступила в серии пенальти парагвайской "Лукеньо". По ходу встречи белорусы уступали - 0:2 и 2:3, потом вышли вперед - 4:3, но в самом конце основного времени соперники сумели сравнять счет - 4:4. В составе витебчан дважды отличился Игорь Бриштель, по одному мячу забили Егор Гордецкий и голкипер Дмитрий Васильев. В овертайме этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне парагвайского клуба - 5:3. В субботу, 31 октября, в поединке за выход в финал соперником "Лукеньо" будет победитель встречи "Квадсия" (Кувейт) - "Амал Могадор" (Марокко).





В поединке 1/8 финала витебчане разгромили нидерландский "Зеланд" с сухим счетом 18:0. На предварительном этапе "Юркас-Витоблспорт" занял первое место в группе Е, обыграв греческий "Наполи Патрон" - 4:1, французский "Цевеннес" - 5:2, и одолели в серии пенальти "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии - 3:1 (игровое время - 3:3). На этом турнире витебская команда выступает под руководством главного тренера национальной сборной Беларуси испанского специалиста Николаса Альварадо.





Полуфинальные поединки состоятся 31 октября, а победитель и призеры определятся 1 ноября.





Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-