4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Виннипег Джетс" организовали рекордный камбэк в поединке против "Монреаля" в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К 58-й минуте выездного матча "Джетс" уступали со счетом 0:4, а затем забросили 4 шайбы подряд - отличились Тайрел Бауэр, Морган Бэррон и дважды Кайл Коннор. Победу гостям в овертайме принес Дилан Сэмберг - 5:4. "Виннипег" установил рекорд НХЛ, позднее всех в истории начав победный камбэк с отыгрышем отставания в четыре шайбы (57:21). Клуб из Манитобы также прервал серию из девяти поражений.
Кроме того, минувшей ночью "Вашингтон" дома проиграл "Далласу" с результатом 5:6, белорусский нападающий столичной команды Илья Протас набрал ассистентский балл. Виталий Пинчук вернулся в состав "Нэшвилла", его клуб на своем льду победил "Каролину" - 4:1. Он провел на льду почти десять минут, нанес два броска и закончил встречу с показателем полезности "0".-0-
Спорт
04 ноября 2026, 09:49
"Виннипег" победил "Монреаль" в НХЛ, уступая 0:4 за три минуты до конца третьего периода
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