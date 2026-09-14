"Вернуть команду на пик". Главный тренер разобрал матчи сборной Беларуси по пляжному футболу в Суперфинале Евролиги

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Суперфинале Евролиги сборная Беларуси по пляжному футболу заняла не то место, на которое рассчитывала. Пятая итоговая позиция стала итогом собственных ошибок. Об этом заявил главный тренер белорусской команды Николас Альварадо, сообщает корреспондент БЕЛТА.



По мнению испанского специалиста, главной причиной неудач была потеря концентрации, когда команда вела в счете. Кроме того, не были использованы многие голевые моменты, а в обороне допускались непростительные ошибки. Все это и привело к трем поражениям на первом этапе турнира в Виареджо. И все же, отметил Альварадо, игроки не опустили руки и нашли в себе силы добиться побед в двух заключительных встречах. "В спорте бывают не только успехи, но и неудачи. Очень важно проанализировать ситуацию, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок. Теперь мы должны работать усерднее, чем раньше, чтобы вернуть национальную команду на пик формы и вновь подарить радость Беларуси", - подчеркнул Николас Альварадо.



Сборная Беларуси впервые за последнее время не попала в число призеров Евролиги: в 2021 году она была серебряным призером, а еще трижды завоевала бронзу (2023, 2024, 2025).



На первом этапе нынешнего Суперфинала белорусы заняли четвертое место в предварительной группе В, уступив португальцам (1:4), испанцам (7:8) и швейцарцам (6:7). В турнире за 5-8-е места подопечные Николаса Альварадо обыграли команды Молдовы (6:1) и Португалии (3:2). Чемпионом в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем поединке Италию со счетом 5:2. Бронзу завоевали швейцарцы, одолевшие в матче за третье место датчан в серии послематчевых пенальти - 12:11 (игровое время - 8:8). Лучшим игроком Суперфинала Евролиги признан итальянец Хосеп Джуниор Джентилин, в споре лучших бомбардиров победил один из лидеров испанской сборной Рами Сагдани, забивший 11 мячей, его товарищ по команде Пабло Лопес Молина стал лучшим вратарем турнира.



Португалия выигрывала Евролигу девять раз, у Испании шесть побед, у России - пять, четыре титула у Италии, два - у Швейцарии, по одному разу побеждали сборные Украины, Франции и Германии.-0-