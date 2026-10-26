"Верил, что могу победить любого". Бронзовый призер ЧМ Мамедов о спортивном настрое

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец Шуай Мамедов поделился первыми эмоциями после возвращения на родину из Астаны, где проходит чемпионат мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации борьбы.





На главном старте сезона представитель греко-римского стиля Мамедов в весе до 77 кг одержал победы над представителями Алжира, Турции и Грузии, уступив только будущему вице-чемпиону мира Александрину Гуцу из Молдовы. В поединке за третье место Шуай одолел болгарина Стояна Кубатова.





"Я очень рад, долго шел к этой награде. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и писал до и во время турнира. Все это чувствовалось и придавало мотивацию. Когда выиграл схватку у призера чемпионатов мира и Европы из Турции, то понял, что могу победить любого. В первую очередь хочу поблагодарить нашего главного тренера Игоря Петренко, он верил в медаль даже больше, чем я, - отметил Шуай Мамедов. - Сейчас нужно обязательно вкусно поесть, уже можно позволить себе что-нибудь из фастфуда".





Всего участие в планетарном форуме в Астане принимают около 900 борцов из 135 стран, в состав белорусской команды вошли 17 атлетов. Соревнования продлятся по 1 ноября.-0-