Венгерский "Ференцварош" победил футболистов "Милана" в Лиге Европы





Сегодня в поединке четвертого тура будапештский клуб уверенно обыграл на выезде футболистов итальянского "Милана" с результатом 2:0. Оба мяча забил гаитянский форвард Ленни Джозеф. Также без потерь идет английский "Борнмут", который победил в чешской столице пражскую "Спарту" со счетом 3:1.





Позже свои поединки проведут два клуба, набравшие в трех турах по 9 очков из 9 возможных: португальская "Бенфика" примет в Лиссабоне польский "Лех", а в Леверкузене немецкий "Байер" встретится с французским "Марселем".





В третьем по рангу континентальном турнире - Лиге конференций - "Кайрат", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, в итальянском Бергамо сыграл вничью с местной "Аталантой" - 1:1. В стартовом поединке "Кайрат" в латвийской столице разошелся миром с футболистами "Риги" (1:1), а во втором туре в Алматы потерпел разгромное поражение от греческого "Панатинаикоса" (1:5). Сегодня греки, одержавший на старте две виктории, примут в Афинах софийский ЦСКА, за который выступают белорусские голкипер Федор Лапоухов и полузащитник Макс Эбонг. В первом туре ЛК болгарский клуб уступил в Софии футболистам "Монако" (0:2), а затем на выезде сыграл вничью с датским "Норшелланном" (2:2). Поединки всех континентальных турниров транслирует телеканал "Спорт ТВ".-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгерский "Ференцварош" одержал четвертую победу в общем этапе футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.