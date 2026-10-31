31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе велодрома "Минск-Арены" определились все победители международного турнира по велоспорту на треке "Кубок сильнейших спортсменов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Участие в турнире приняли лучшие молодые гонщики из Беларуси и России. В заключительный день турнира юниоры разыграли медали в кейрине (групповом спринте) и мэдисоне (парной гонке на выносливость). Три золота из четырех взяли россияне, в женском мэдисоне успех праздновали наши Василина Терехова и Арина Стрига.
Терехова стала трехкратной чемпионкой домашних соревнований: днем ранее Василина одержала победу в гонке на выбывание, а до этого была сильнейшей в индивидуальной гонке преследования. По два золота Кубка сильнейших в Минске завоевали белорусы Маргарита Садовская и Илья Янковский.-0-
Спорт
31 октября 2026, 19:12
Велосипедистка Терехова стала трехкратной победительницей Кубка сильнейших в Минске
Фото Минспорта
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