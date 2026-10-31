Велосипедистка Терехова стала трехкратной победительницей Кубка сильнейших в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе велодрома "Минск-Арены" определились все победители международного турнира по велоспорту на треке "Кубок сильнейших спортсменов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Участие в турнире приняли лучшие молодые гонщики из Беларуси и России. В заключительный день турнира юниоры разыграли медали в кейрине (групповом спринте) и мэдисоне (парной гонке на выносливость). Три золота из четырех взяли россияне, в женском мэдисоне успех праздновали наши Василина Терехова и Арина Стрига.



Терехова стала трехкратной чемпионкой домашних соревнований: днем ранее Василина одержала победу в гонке на выбывание, а до этого была сильнейшей в индивидуальной гонке преследования. По два золота Кубка сильнейших в Минске завоевали белорусы Маргарита Садовская и Илья Янковский.-0-