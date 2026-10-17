Велосипедистка Конрад стала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Китае

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велосипедистки завершили выступления на чемпионате мира по велоспорту на треке 2026 года в китайском Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На главном старте сезона белоруски выступили в двух видах программы. В индивидуальном преследовании на 4 км наша Полина Конрад заняла 12-е место в квалификации среди 22 девушек, в медальные гонки проследовали четыре сильнейшие спортсменки. Ранее в нынешнем году Полина стала двукратной чемпионкой Европы среди молодежи.



В женской командной гонке белорусский квартет в составе Конрад, Анны Терех, Алины Короткиной и Ирины Примаковой показал 12-й результат среди 17 команд, отборочный барьер преодолели 8 лучших четверок. Всего планетарный форум по велоспорту на треке собрал в Шанхае более 400 гонщиков из 45 стран, турнир завершится 18 октября.-0-