17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские велосипедистки завершили выступления на чемпионате мира по велоспорту на треке 2026 года в китайском Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На главном старте сезона белоруски выступили в двух видах программы. В индивидуальном преследовании на 4 км наша Полина Конрад заняла 12-е место в квалификации среди 22 девушек, в медальные гонки проследовали четыре сильнейшие спортсменки. Ранее в нынешнем году Полина стала двукратной чемпионкой Европы среди молодежи.
В женской командной гонке белорусский квартет в составе Конрад, Анны Терех, Алины Короткиной и Ирины Примаковой показал 12-й результат среди 17 команд, отборочный барьер преодолели 8 лучших четверок. Всего планетарный форум по велоспорту на треке собрал в Шанхае более 400 гонщиков из 45 стран, турнир завершится 18 октября.-0-
Спорт
17 октября 2026, 11:10
Велосипедистка Конрад стала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Китае
Полина Конрад. Фото из архива Минспорта
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