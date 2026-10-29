Велосипедист Янковский победил в скрэтче и гонке преследования на Кубке сильнейших





Участие в турнире принимают молодые гонщики из Беларуси и России, 29 октября состоялись финалы в трех дисциплинах. В скрэтче (гонке с массовым стартом) лучшие результаты показали наши Маргарита Садовская и Илья Янковский, который также победил в гонке преследования на 3 км. У юниорок в этом виде программы первенствовала белоруска Василина Терехова.





В гите (индивидуальной гонке) на 1 км лучшие результаты показали российские велосипедисты. Завтра в столице определятся призеры в спринтах, гонках по очкам и гонках с выбыванием, в субботу пройдут соревнованиях в кейрине (групповом спринте) и мэдисоне (парной гонке на выносливость).-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе велодрома "Минск-Арены" завершен второй день международного турнира по велоспорту на треке "Кубок сильнейших спортсменов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.