"Важно обмениваться передовым опытом". Глава НОК о сотрудничестве с Казахстаном 

Помимо совместного использования спортивных баз и проведения учебно-тренировочных сборов, стороны договорились о расширении обмена опытом на уровне федераций, спортивных вузов и профильных медицинских центров. Также функционеры выразили готовность к расширению взаимодействия между федерациями плавания Беларуси и Казахстана.-0-

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе рабочего визита в Астану Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством спортивной отрасли Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.Президент НОК Беларуси встретился с главой НОК Казахстана, руководителем Международной федерации бокса (World Boxing) Геннадием Головкиным, министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым и главой национальной федерации водных видов спорта Нурланом Жакуповым. Виктор Лукашенко выразил уверенность, что у двух стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества в данной сфере."Спорт является одним из приоритетных направлений развития Казахстана. Здесь системно и масштабно развивается инфраструктура, а государство поддерживает атлетов на всех этапах их карьеры. В стране проводится большое число турниров мирового уровня. Для нас крайне важно обмениваться передовым опытом и синхронизировать общие усилия", - подчеркнул глава НОК.