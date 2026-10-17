"Важно обмениваться передовым опытом". Глава НОК о сотрудничестве с Казахстаном 

Президент НОК Беларуси встретился с главой НОК Казахстана, руководителем Международной федерации бокса (World Boxing) Геннадием Головкиным, министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым и главой национальной федерации водных видов спорта Нурланом Жакуповым. Виктор Лукашенко выразил уверенность, что у двух стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества в данной сфере.
Помимо совместного использования спортивных баз и проведения учебно-тренировочных сборов, стороны договорились о расширении обмена опытом на уровне федераций, спортивных вузов и профильных медицинских центров. Также функционеры выразили готовность к расширению взаимодействия между федерациями плавания Беларуси и Казахстана.-0-