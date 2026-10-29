"Вашингтон" обыграл "Филадельфию", Алексей Протас забросил впервые в сезоне 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Вашингтона" Алексей Протас прервал серию без голов на старте сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вечером 28 октября (в ночь на 29-е по минскому времени) столичный клуб принимал "Филадельфию". Алексей Протас отличился на 37-й минуте матча и сделал счет 3:1, встреча в итоге закончилась победой хозяев с результатом 5:2. Первую шайбу в чемпионате витебчанин забросил только в 11-й игре, всего у форварда три очка в сезоне.



Протас закончил поединок с показателем полезности "+2", младший брат Алексея Илья Протас провел на льду 11 с половиной минут. "Вашингтон" выиграл четвертый матч из последних пяти и поднялся на 10-е место Восточной конференции. Ближайшей ночью по Минску "Кэпиталз" встретятся с "Нэшвиллом" Виталия Пинчука.-0-