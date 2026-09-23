23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское "Динамо" объявило состав на вторую выездную серию сезона-2026/27 Континентальной хоккейной лиги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
Первую остановку подопечные Сергея Брылина сделают в Москве, где сыграют с местными одноклубниками 24 сентября (начало - в 19.30). В субботу минчане встретятся с "Шанхайскими драконами" в Санкт-Петербурге (17.00). На выезд отправились 27 игроков "Динамо".
Вратари: Василий Демченко, Зак Фукале, Евгений Прохоров.
Защитники: Тай Смит, Ксавье Уэлле, Дмитрий Кузьмин, Кирилл Лозовский, Джош Брук, Джейк Бишофф, Павел Воронов, Брэди Лайл.
Нападающие: Владимир Алистров, Даниил Липский, Даниил Сотишвили, Сергей Калинин, Богдан Белкин, Крис Тирни, Ретт Гарднер, Илья Усов, Никита Пышкайло, Максим Мальцев, Николя Обе-Кюбель, Станислав Галиев, Сергей Кузнецов, Арсений Чухраев, Тимофей Ковгореня, Сэм Энас.
Регулярный чемпионат "зубры" начали с четырех поражений, после чего выиграли два домашних матча. С семью очками столичный клуб занимает седьмое место в Западной конференции. Московские динамовцы и "драконы" идут шестыми и восьмыми соответственно.-0-
Спорт
23 сентября 2026, 15:21
В состав минского "Динамо" на выездную серию вошли 27 хоккеистов
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