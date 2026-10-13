В состав белорусской команды на молодежный ЧМ по карате в Польше вошли 25 атлетов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польской Бельско-Бяле с 14 по 18 октября пройдет чемпионат мира среди юношей, юниоров и молодежи 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На планетарном форуме выступят более 2 тыс. каратистов из 114 стран, которые разыграют медали в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек не старше 16 лет, среди юниоров и юниорок до 18 лет и среди молодежи до 21 года. Беларусь на соревнованиях представят 25 спортсменов: шесть в младшей группе, семь - в средней и двенадцать - в старшей.



В состав нашей молодежной команды вошли призер взрослого чемпионата мира-2025 Иван Кудинов (свыше 84 кг), медалистка юниорского первенства Европы Яна Коннова (до 61 кг), победительница III Игр стран СНГ Мария Малахова (свыше 68 кг), призер Игр БРИКС Виктория Руденченко (ката), а также Иван Антимоник, Никита Богомолец, Тимофей Шпак, Максим Яскульдович, Арсений Кукушкин, Александра Москалева, Ксения Макаревич и София Дубикова.



Первыми на татами 14 октября выйдут каратисты до 21 года, на следующий день выступления начнут юниоры, в пятницу на турнире стартуют юноши. 17 октября состоятся поединки за медали в младшей и средней возрастной группах, программу первенства планеты в воскресенье завершат финалы в старшей категории.-0-