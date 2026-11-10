10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С 10 по 14 ноября в "Физкультурно-оздоровительном комплексе H2O" в Могилеве проходит открытый кубок Беларуси по водному поло с участием 7 мужских команд.-0-Фото Олега Фойницкого
Спорт
10 ноября 2026, 13:39
В Могилеве проходит открытый кубок Беларуси по водному поло
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