10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С 10 по 14 ноября в "Физкультурно-оздоровительном комплексе H2O" в Могилеве проходит открытый кубок Беларуси по водному поло с участием 7 мужских команд.-0-Фото Олега Фойницкого