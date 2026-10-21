"В их глазах вместо растерянности - уверенность". Как развивается женский хоккей в Беларуси

В хоккей играют настоящие мужчины? Уже не только. Теперь в него играют и нежные девушки. Причем делают это весьма уверенно. Женский хоккей с каждым годом набирает популярность в мире. И Беларусь от тренда не отстает. Недавно на площадке "Минск-Арены" в рамках проекта Международной федерации хоккея (IIHF) прошел Всемирный женский уикенд. Именно с этого мероприятия в 2021 году и началось развитие в нашей республике данного вида спорта среди представительниц прекрасной половины. Как один уикенд дал старт большому пути, рассказала БЕЛТА заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Светлана Марченко.





Поначалу к участию во Всемирном женском уикенде приглашались все девушки, желающие узнать о хоккее. Первый уикенд в 2021 году собрал около 30 девочек - всех, кто на тот момент занимался этим видом спорта в стране. Были среди них и те, кто хотел поближе познакомиться с игроками "Динамо-Минск", традиционно участвующими в мероприятии. Поэтому состав участниц был весьма разношерстным.





"Ситуация была, прямо скажем, грустная. Девочки хотели заниматься хоккеем, родители их в этом поддерживали. Но они совершенно не знали, куда идти, куда обращаться, где можно развиваться. В детско-юношеских спортивных школах женским хоккеем особо не занимались. Родители пытались что-то делать своими силами, но желаемого результата это не приносило. Я как ответственная за развитие детско-юношеского хоккея поняла, что так больше продолжаться не может. Захотелось создать для девочек те же условия, что и для мальчишек. Поговорила с родителями, услышала их проблемы и пожелания, донесла родительскую боль до руководства Федерации хоккея Беларуси. Заручившись поддержкой руководства, стали работать над концепцией развития женского хоккея в Беларуси. И уже который год мы шаг за шагом реализовываем эту концепцию и развиваем женский хоккей", - рассказывает Светлана Марченко.

В 2025 году Всемирный женский уикенд собрал уже около 80 участниц, в 2026-м - более 100. В самой масштабной тренировке участвовали девочки 2018-2020 годов рождения. Кто-то пока только мечтает заниматься хоккеем, а некоторые уже вовсю тренируются в спортивных школах. На лед "Минск-Арены" вышли хоккеистки из разных городов: Гродно, Ивацевичей, Жодино, Витебска, Бобруйска, Гомеля, Орши и других. Возможно, для кого-то этот уикенд станет началом спортивного пути. Ведь что для девочек праздник, то для тренеров - возможность найти самые талантливые "зернышки". В 2025 году Всемирный женский уикенд собрал уже около 80 участниц, в 2026-м - более 100. В самой масштабной тренировке участвовали девочки 2018-2020 годов рождения. Кто-то пока только мечтает заниматься хоккеем, а некоторые уже вовсю тренируются в спортивных школах. На лед "Минск-Арены" вышли хоккеистки из разных городов: Гродно, Ивацевичей, Жодино, Витебска, Бобруйска, Гомеля, Орши и других. Возможно, для кого-то этот уикенд станет началом спортивного пути. Ведь что для девочек праздник, то для тренеров - возможность найти самые талантливые "зернышки".





Еще не бум, но уже прогресс

Сегодня в стране занимаются хоккеем более 400 девочек. Им уже не надо самим искать возможности для тренировок и турниры - эта система выстроена и отлажена. В начале 2023 года под брендом "Женская сборная" создана команда, которая выступает в юношеской лиге среди мальчиков. В сезоне 2024/2025 в детской лиге играли 3 девичьи команды, в следующем сезоне их было уже 5. Начиная с сезона 2024/2025 сборная Беларуси до 15 лет участвует во Всероссийском соревновании среди девушек. А с сезона 2025/2026 женская сборная U18 выступает в первенстве России. В сезоне 2023/2024 впервые в истории учреждена женская лига - чемпионат Беларуси по хоккею, в котором девочки имеют возможность соревноваться друг с другом без парней. В ней играют 3 команды, разделенные по территориальному признаку ("Березина", представляющая северо-восточные регионы страны, "Цитадель" (юго-западная часть), "Минчанка"). Дважды чемпионом была "Цитадель", в прошлом сезоне - "Минчанка".





Кстати, еще одна особенность женского хоккея заключается в том, что он активнее развивается в регионах, нежели в столице. В лидерах Могилевская, Гомельская и Витебская области. Не теряется и Гродненская. Две команды создано в Брестской области, за что можно сказать спасибо проекту ФХБ "Хоккей идет к детям". Это ли не успех женского хоккея? Светлана Марченко на данную тенденцию смотрит со сдержанным оптимизмом: "Конечно, если сравнивать то, что было пять лет назад, и то, что есть сейчас, то разница колоссальная. Все познается в сравнении. Ежегодно в хоккей приходит порядка тысячи мальчиков. А девочек - всего 100-150. Это хороший показатель, но, наверное, в целом о буме говорить рано. Но то, что мы идем по восходящей, - это точно".





Результат всегда на табло





Начинать что-то новое всегда непросто. Особенно, когда у людей много стереотипов. Столкнулись с ними и те, кто взялся за развитие женского хоккея в Беларуси. "Поначалу было непросто убедить родителей в том, что девочки могут играть в хоккей. В принципе, это объяснимо, все привыкли, что хоккей - исключительно мужской вид спорта. Но когда к нам на мастер-класс приехала сборная России, все на реальном примере увидели, что можно хорошо играть в хоккей и при этом оставаться красивой и женственной. Так мы сломали стереотип о том, что в хоккей играют только мужчины, - вспоминает Светлана Марченко. - Тренеры тоже сначала относились скептически. Но с каждым годом все больше специалистов поворачиваются лицом к женскому хоккею. Объективно, не у каждого тренера мужской команды получится довести своих спортсменов до сборной, которая сможет представить страну на чемпионате мира. В женском хоккее это более реально".

И это уже стало фактом для тренера Константина Немирко. В январе 2027 года под его руководством женская сборная U-18 дебютирует на ЧМ. Наша команда начнет свое выступление в 3-м дивизионе. В 3-м дивизионе в группе B на чемпионате мира в ноябре 2027 года выступит и взрослая женская сборная Беларуси по хоккею. И это уже стало фактом для тренера Константина Немирко. В январе 2027 года под его руководством женская сборная U-18 дебютирует на ЧМ. Наша команда начнет свое выступление в 3-м дивизионе. В 3-м дивизионе в группе B на чемпионате мира в ноябре 2027 года выступит и взрослая женская сборная Беларуси по хоккею.





Уже само присутствие наших команд на ЧМ - событие грандиозное, доказывающее, что ставка на женский хоккей была сделана правильно. И работа выстраивалась в нужном русле. Одним из условий для получения приглашения на этот планетарный спортивный форум является активное участие в инициативах и проектах Международной федерации хоккея. Среди них и уже упомянутый Всемирный женский уикенд. Еще один яркий проект - Всемирный женский матч, который проходит в марте. Ежегодно событие бьет рекорды по количеству участниц. В 2024 году в Гродно матч собрал 109 девочек, а в 2026 в Минске - более 240. Цифры говорят сами за себя. И в IIHF это видят, даже несмотря на все еще действующие в отношении нашей федерации санкции.





"Допуск наших женских сборных на чемпионат мира - это первый шаг от IIHF в сторону Беларуси. Когда мы начинали развивать женский хоккей, нашей сверхцелью было попадание на чемпионат мира. Нужно было выполнить ряд условий - проводить мероприятия международной федерации, запустить свой национальный чемпионат. Мы активно работали над выполнением этих условий. И нашу работу заметили", - подчеркивает Светлана Марченко.





Впервые белорусские хоккеистки выйдут на лед с гербом на груди и будут представлять национальные символы своей страны. Событие на самом деле историческое и очень важное. "Чемпионат мира станет лакмусовой бумажкой нашей работы, покажет, правильным ли курсом мы шли все эти годы. Работа проделана огромная. Но в спорте результат всегда на табло. И когда увидим его, мы поймем, насколько конкурентоспособны наши спортсменки. Увидим, куда нам двигаться дальше и на что тренерам и функционерам стоит обратить больше внимания. Я очень горжусь тем, что мы уже едем на чемпионат мира. Мы обещали девочкам, что встанем на тот уровень, на котором уже находятся парни. И вплотную к нему подошли. Вот после чемпионата мира, надеюсь, мы сможем говорить про бум женского хоккея, потому что выступление на таком уровне - это хороший стимул для начинающих и показатель развития всего вида спорта", - отмечает Светлана Марченко.





Есть алмазы, которые нужно сберечь





Конечно, участие в ЧМ - большое достижение для женского хоккея. Но функционеры смотрят дальше, на перспективу. А перспектива - это игроки, прошедшие полный цикл подготовки: с детских соревнований и до главных стартов. Оптимальный возраст для начала занятий женским хоккеем - 6-7 лет. И сейчас активно ведется работа с этой возрастной категорией. "В 6-7 лет девочки еще могут наравне тренироваться с мальчиками. Многие тренеры даже отмечают, что в этом возрасте девочки более послушные, быстрее схватывают информацию. А иногда они даже превосходят мальчиков. А вот в переходном возрасте девочкам уже лучше тренироваться отдельно от мальчиков. Лет в 12 начинаются силовые приемы, силовая борьба, девочки начинают существенно уступать мальчишкам. А наша цель - постепенно готовить хоккеисток, но не перегружать их. Поэтому мы идем к тому, чтобы девочки тренировались отдельно от мальчиков, по своему плану, не форсируя подготовку. У нас есть алмазы, которые сейчас самое главное для нас - сберечь", - рассуждает Светлана Марченко.





Пока на начальном этапе подготовки полностью отделить слабый пол от сильного в хоккее сложно. Но зато так девчонки закаляют характер, а без него, по словам Светланы Марченко, в спорте никуда. "Удивляет, - говорит она, - когда девочки не уступают парням, хотят быть с ними на равных и даже стремятся их обыграть. В женском хоккее силовые приемы исключены, но на матчах, когда девочки играют против мальчиков, мы видим, что наши красавицы нередко готовы вступить в драку. И по зрелищности женский хоккей точно не уступает".





Система женского хоккея потихоньку выстраивается. И уже становится на рельсы профессионального спорта. Например, лучшие хоккеистки получают стипендии, спорт становится их профессией. Впереди еще много работы. Но Светлана Марченко как мама белорусских хоккеисток трудностей не боится. "Когда занимаешься любимым делом, - утверждает она, - то времени не замечаешь. Счастливые ведь часов не наблюдают. Я помню растерянные глаза девочек и их родителей несколько лет назад. И мне очень приятно, что теперь в их глазах вместо растерянности - уверенность и желание развиваться дальше. Моя главная цель - создать институт сборных для девочек. Хочется, чтобы у нас были профессиональные команды, которые будут представлять нашу страну и собирать полные трибуны болельщиков".





Валерия СТЕЦКО,

фото Федерации хоккея Беларуси,

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