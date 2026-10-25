В Бресте прошел международный турнир "Ночь бокса"

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. 25 октября в брестском спорткомплексе "Виктория" прошел международный турнир по профессиональному боксу "Ночь бокса" под эгидой IBA PRO. В программе вечера состоялось семь поединков, включая классический бокс и бои в перчатках для ММА, а также медийный бой с участием легенды смешанных единоборств Джеффа Монсона.





Вечер открылся двумя досрочными поединками. В первом бою в полутяжелом весе Лео Карери из ЮАР техническим нокаутом победил молдаванина Артема Поповича уже во втором раунде. Следом узбекский боксер Шохрух Ильхомов также техническим нокаутом одержал победу над минчанином Александром Некрашем.

Центральным событием программы стал поединок между Джеффом Монсоном и молдавским кикбоксером Иваном Шолтояну. Победу в этом бою одержал Шолтояну. После поединка Монсон объявил о завершении карьеры и подарил свои именные перчатки председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику. Центральным событием программы стал поединок между Джеффом Монсоном и молдавским кикбоксером Иваном Шолтояну. Победу в этом бою одержал Шолтояну. После поединка Монсон объявил о завершении карьеры и подарил свои именные перчатки председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику.

Главным по статусу боем вечера стала встреча тяжеловесов - белоруса Владислава Смягликова и россиянина Теймураза Сурова. Накануне турнира оба спортсмена выразили уверенность в победе, однако итог этого противостояния в доступных на данный момент сообщениях не уточняется. Главным по статусу боем вечера стала встреча тяжеловесов - белоруса Владислава Смягликова и россиянина Теймураза Сурова. Накануне турнира оба спортсмена выразили уверенность в победе, однако итог этого противостояния в доступных на данный момент сообщениях не уточняется.

Организаторы отметили высокий зрительский интерес: арена "Виктории" была заполнена практически полностью - ожидалось около 3 тыс. зрителей.-0- Организаторы отметили высокий зрительский интерес: арена "Виктории" была заполнена практически полностью - ожидалось около 3 тыс. зрителей.-0-





Фото Виолетты Южаковой