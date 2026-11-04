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Узденский "Неманец" уступил футболистам "Сплита" в Кубке регионов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
04 ноября 2026, 19:22

Узденский "Неманец" уступил футболистам "Сплита" в Кубке регионов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденский клуб "Неманец" потерпел первое поражение в розыгрыше Кубка регионов УЕФА в ирландском Корке, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

Сегодня в поединке второго тура группы 8 белорусские футболисты уступили хорватскому "Сплиту" со счетом 1:2. В первом тайме хорваты дважды поразили ворота Егора Кравчени, после перерыва Николай Коляда отыграл один мяч, но уйти от поражения белорусам не удалось.  

В своем дебютном матче на европейской арене "Неманец" победил ирландский клуб "Манстер" со счетом 2:1 (голы у белорусов забили Дмитрий Абражевич и Дмитрий Шалупенко). Хорваты в первом туре обыграли команду Мальты с результатом 2:0. В заключительный день соревнований, 7 ноября, "Неманец" будет соперничать с мальтийцами, а "Сплит" встретится с "Манстером".  
 
В финальную стадию выйдут только победители восьми отборочных групп. Хозяин решающего этапа турнира определится в декабре.

Лучшего результата среди белорусских команд в Кубке регионов УЕФА добились футболисты "Ислочи" из Минского района, которые в 2013 году стали бронзовыми призерами.-0-
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