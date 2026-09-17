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УНИКС победил "Зенит" в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Опубликовано:

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Спорт
17 сентября 2026, 19:32

УНИКС победил "Зенит" в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Скриншот видео БК "Зенит"
Скриншот видео БК "Зенит"
Скриншот видео БК "Зенит"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной сезон Единой лиги ВТБ стартовал в Москве турниром за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы А вице-чемпион прошлого сезона казанский УНИКС с перевесом в пять очков переиграл баскетболистов "Зенита" из Санкт-Петербурга со счетом 78:73. В этой группе выступит турецкий клуб "Анадолу Эфес" из Стамбула. В стартовом поединке группы Б действующий победитель Единой лиги ВТБ московский ЦСКА встретится с командой "Игокеа" из Боснии и Герцеговины. Еще один участник этого трио - обладатель бронзы краснодарский "Локомотив-Кубань". Игры в группах завершатся 19 сентября, а поединки за итоговые места состоятся 20 сентября. Суперкубок разыгрывается в шестой раз, в финале прошлого сезона ЦСКА обыграл "Зенит" со счетом 96:79. Только эти клубы становились обладателями Суперкубка: армейцы побеждали трижды (2021, 2024, 2025), у зенитовцев два трофея (2022, 2023).

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ откроется 25 сентября - в Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Уралмаш" из Екатеринбурга. На старте прошлого сезона белорусский специалист Ростислав Вергун был главным тренером уральской команды, а затем работал в штабе зенитовцев. В июне 2026 года Ростислав Вергун возглавил саратовский "Автодор". 

В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ дебютируют баскетболисты владивостокского "Динамо". Матчи регулярного первенства пройдут в два этапа. На первом 11 команд сыграют друг с другом дома и в гостях, после чего разделятся на две группы. Первая шестерка проведет свой двухкруговой турнир и будет ждать двух соперников по четвертьфинальной стадии. Они определятся после матчей пяти команд второй группы. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед. При этом серия за бронзу продлится до двух побед. 

В золотой серии прошлого сезона ЦСКА разгромил УНИКС - 4:0, а в серии за бронзовые награды "Локомотив-Кубань" со счетом 3:2 одолел баскетболистов "Зенита". ЦСКА 13 раз становился победителем Единой лиги ВТБ, по одному разу этот турнир выигрывали "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки".-0-
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