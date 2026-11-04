Удалось развеять миф о флагоносце. Пловчиха Белявская после завоевания бронзы ЮОИ

Белорусская спортсменка заняла третье место на дистанции 50 м вольным стилем. Участие в этом виде программы приняли 68 девушек, выше Полины расположились пловчихи из Хорватии и Новой Зеландии.
"После утреннего заплыва я восстанавливалась, отдыхала и морально настраивалась на финал. В бассейне температура на пару градусов больше, чем обычно. Плыть не очень комфортно, но я справилась, - сказала Белявская. - Я несла флаг на церемонии открытия, а потом узнала о примете: тот, кто несет флаг, не берет медаль. Но сегодня получилось развеять этот миф, и я очень рада".
С успехом юную пловчиху поздравил Президент НОК Виктор Лукашенко. "Твои скорость, выдержка, мастерство и талант принесли первую медаль в нашу копилку в Дакаре. Пусть это станет для тебя началом большого и яркого пути к самым заветным олимпийским высотам, а для белорусской команды - примером и вдохновением для дальнейших достижений".
IV летние юношеские Олимпийские игры собрали в Сенегале более 2600 юношей и девушек из 204 стран, в состав белорусской делегации вошли 7 атлетов. Мультиспортивный форум продлится по 13 ноября.-0-