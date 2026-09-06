Участники из Беларуси, России и Индии. Чемпионат BRICS по парусному спорту прошел в акватории Минского моря 

На старт вышли 11 экипажей из четырех человек. Основу составили сильнейшие яхтсмены Беларуси и России, а также два экипажа из Индии, которые участвовали впервые.
Чемпионат BRICS по парусному спорту - уникальный проект, способствующий укреплению международных спортивных связей стран BRICS+ и других государств.
По завершении соревновательной программы спортсмены и гости перешли к деловой программе в формате public talks, где смогли обменяться опытом и обсудить развитие парусного спорта.-0-
Фото Татьяны Матусевич