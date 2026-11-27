27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители сианьской акробатической труппы "Воины под боевым знаменем" поделились деталями номера, который представят на шоу "Грани невозможного", и первыми впечатлениями от пребывания в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Свое мастерство в "Минск-Арене" 27-28 ноября продемонстрируют участники из пяти стран. Среди гостей - артисты акробатической труппы Сианя, которая прославилась сочетанием традиционной китайской акробатики с классическим балетом. Артисты регулярно представляют местное цирковое искусство за рубежом, в прошлом году члены труппы принимали участие в 20-м сезоне шоу America’s Got Talent.





"Коллектив "Воины под боевым знаменем" существует уже 60 лет. В нашем репертуаре есть самые разные номера, в том числе массовые, но в Минске мы с партнершей выступим вдвоем, - сказал представитель труппы Гао Хонъян. - Мы показываем номер "Грезы бабочки" в жанре парной мягкой акробатики. Это значит, что в программе нет выбросов и сложных прыжков, выступление строится на плавности движений и нашей пластичности".





Во время исполнения артист и артистка не используют реквизит, совместные поддержки и стойки образуют парные фигуры. Также сценический эффект порхающих бабочек помогает создать соответствующее световое оформление.





Первый визит членов сианьской акробатической труппы в Беларусь принес им массу положительных впечатлений. "За несколько дней мы успели пообщаться с разными людьми, нам понравились доброжелательность и отзывчивость белорусов. Очень приятная атмосфера в Минске. В выходной день мы прогулялись по торговым центрам и были впечатлены качеством и разнообразием местных товаров, нашли много красивых и необычных вещей".





Шоу в "Минск-Арене" объединит различные виды спорта, жанры искусства и национальный колорит. В программе - выступления представителей художественной гимнастики, фигурного катания, спортивной акробатики, ВМХ, роллер-спорта, силового экстрима и пауэрлифтинга, а также номера с участием известных белорусских и российских музыкальных исполнителей.-0-