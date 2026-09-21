"У команды есть характер". Форвард "Динамо" Сотишвили о матче с "Автомобилистом"

Встреча минчан и уральцев закончилась победой столичного клуба - 5:3. Сотишвили открыл счет в матче, забросив первую для себя шайбу в сезоне. Кузнецов поставил точку в игре, поразив пустые ворота гостей.

"Хорошая игра. В концовке нас подвели удаления, но мы выстояли. Это показывает, что у команды есть характер. После выездной серии мы подкорректировали отдельные детали, уделили им больше внимания. Выполнили тренерские установки, отсюда и результат, - отметил Сотишвили. - Хочется выходить на лидерские роли и помогать в каждой игре. Приятно забивать, но еще больше радует, что команда выигрывает".