"У команды есть характер". Форвард "Динамо" Сотишвили о матче с "Автомобилистом"

Встреча минчан и уральцев закончилась победой столичного клуба - 5:3. Сотишвили открыл счет в матче, забросив первую для себя шайбу в сезоне. Кузнецов поставил точку в игре, поразив пустые ворота гостей.
"Хорошая игра. В концовке нас подвели удаления, но мы выстояли. Это показывает, что у команды есть характер. После выездной серии мы подкорректировали отдельные детали, уделили им больше внимания. Выполнили тренерские установки, отсюда и результат, - отметил Сотишвили. - Хочется выходить на лидерские роли и помогать в каждой игре. Приятно забивать, но еще больше радует, что команда выигрывает".
"Мы здорово играли, владели преимуществом. Во втором периоде хорошо закрыли соперника, забили несколько раз. В третьем отрезке начали осторожничать и отдали инициативу, поэтому концовка получилась нервной, - сказал Кузнецов. - Соскучились по атмосфере на арене, и болельщики ждали побед не меньше нашего. Было здорово услышать "Седую ночь" и в прошлом матче, и в этом".
Далее минчане отправятся в гостевое турне, состоящее из двух поединков. 24 сентября "зубры" встретятся с московским "Динамо", а 26 сентября сыграют с "Шанхайскими Драконами".-0-
Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко